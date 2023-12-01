Лавров оценил шансы сохранения ОБСЕ

Перспективы того, что ОБСЕ прекратит свое существование, стали реальнее. Такую позицию высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье.

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Отвечая на вопрос, увеличились ли шансы спасти ОБСЕ, он отметил, что "шансы увеличились, но не на сохранение" организации.

"Сегодня вот это ощущение укрепляется, самое главное ощущение - безразличие. Организация себя уже превратила в нечто, что вот у меня, например, вызывает безразличие в отношении того, что с ней дальше произойдет", - отметил министр.

Ранее, в ходе "Примаковских чтений" Лавров заявлял, что шансы спасти еще есть, но, по его оценке, они были невелики.

Глава МИД РФ обратил внимание, как работу СМИД ОБСЕ освещали в македонских СМИ. В газетах были опубликованы две фотографии, одна с ужина накануне, где не было самого Лаврова, зато присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен и еврокомиссар Жозеп Боррель.

"Но это же было накануне, такой междусобойчик", - отметил министр.