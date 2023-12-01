Лавров оценил ситуацию в секторе Газа

«То, что происходит в секторе Газа и вокруг него, — очень тяжёлая ситуация. Статистика, которую оглашают и руководители ООН, и различных её подразделений, которые работают на Ближнем Востоке, — она ужасающая», — заявил Лавров во время пресс-конференции.