Лавров оценил ситуацию в секторе Газа

Лавров назвал сложной ситуацию в секторе Газа
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал сложной ситуацию в секторе Газа.
«То, что происходит в секторе Газа и вокруг него, — очень тяжёлая ситуация. Статистика, которую оглашают и руководители ООН, и различных её подразделений, которые работают на Ближнем Востоке, — она ужасающая», — заявил Лавров во время пресс-конференции.
Как отметил министр, число погибших детей уже превысило 6 тыс., женщин — более 4 тыс.
Ранее армия Израиля сообщила о возобновлении боевых действий против ХАМАС в Газе.