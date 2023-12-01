Лавров назвал, из-за кого спецоперация на Украине до сих пор продолжается
Страны Запада, а в частности, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, виноваты в том, что спецоперация на Украине все еще продолжается. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы много раз и уже не первый год на эту тему говорили. <…> [Изначально] договоренности с Украиной были достигнуты в конце марта в Стамбуле, после переговоров. [Затем] приехал бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сказал: „давайте немного повоююем“. В НАТО и Евросоюзе говорят, что мы обязаны поддерживать Украину», — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония).
Трансляцию проводит youtube-канал МИД РФ.
Лавров уточнил, что изначально даже представитель от Украины в лице главы фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, который присутствовал на переговорах с Россией в марте прошлого года, выступал за разрешение конфликта, отмечая положительные стороны с этого решения. Сейчас же Киев выступает против дипломатического решения.
Характеризуя позицию Киева по переговорам, Лавров привел аналогию с танцами. По его словам, дипломатический процесс между странами можно сравнить с танго, но Украина танцует сольный брейк-данс. В настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский запретил проведение переговоров с Россией на законодательном уровне у себя в стране.