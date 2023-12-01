Лавров назвал, из-за кого спецоперация на Украине до сих пор продолжается

«Мы много раз и уже не первый год на эту тему говорили. <…> [Изначально] договоренности с Украиной были достигнуты в конце марта в Стамбуле, после переговоров. [Затем] приехал бывший британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и сказал: „давайте немного повоююем“. В НАТО и Евросоюзе говорят, что мы обязаны поддерживать Украину», — рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ в Скопье (Македония).