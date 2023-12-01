Лавров «подколол» немецкую журналистку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ОБСЕ отказался объяснять журналистке немецкой телекомпании Deutsche Welle (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) ответ на вопрос о судьбе организации. Глава МИД отметил, что в России принято уважать журналистов, а не диктовать им, что писать, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналисту, что им нужно писать. Мы наших журналистов немного уважаем. Оставляем на их воображение как излагать результаты пресс-конференции, — отметил Лавров.

Ранее министр выразил мнение, что в настоящий момент наблюдается полная деградация всего, что когда-то было создано в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его словам, в связи с этим юбилей, а именно 30 заседание глав МИД, даже не хочется считать праздником. Лавров добавил, что Запад не извлек никаких уроков из своей провальной политики по части ОБСЕ. Курс на окончательное разрушение организации продолжает поддерживаться, подчеркнул он.