Дмитрий Медведев заявил о «доверии общества» к «Единой России»
Председатель партии и зампред Совета безопасности сообщил об этом на приёме граждан по случаю 22-летия политической организации.
«Единая Россия» остаётся ведущей политической силой нашей страны, пользуется уважением, что неплохо, и доверием, что особенно важно, в обществе. Стремится к достижению целей, которые поставлены главой государства», — цитирует Медведева ТАСС.
Он добавил, что народная программа «Единой России» «была сформирована в соответствии с запросами людей», и подчеркнул важность «периодического обновления сообразно происходящим изменениям».