Матвиенко отреагировала на смерть сенатора Лебедева

"Владимир Альбертович был ответственным и принципиальным государственным деятелем, посвятившим жизнь служению Отечеству. Много лет он плодотворно трудился на благо Нижегородской области, активно участвовал в ее развитии, реализации социально значимых программ и инфраструктурных проектов. Он достойно представлял интересы региона в Совете Федерации, внес большой вклад в совершенствование российского законодательства, снискал доверие и уважение коллег по парламентской работе", - говорится в телеграмме, которую Валентина Матвиенко направила губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.