Матвиенко отреагировала на смерть сенатора Лебедева

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Лебедева
В памяти всех, кто знал сенатора Владимира Лебедева, он навсегда останется надежным и отзывчивым человеком, чьи добрые дела никогда не забудутся, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев умер от инфаркта 30 ноября на 62-м году жизни.
"Владимир Альбертович был ответственным и принципиальным государственным деятелем, посвятившим жизнь служению Отечеству. Много лет он плодотворно трудился на благо Нижегородской области, активно участвовал в ее развитии, реализации социально значимых программ и инфраструктурных проектов. Он достойно представлял интересы региона в Совете Федерации, внес большой вклад в совершенствование российского законодательства, снискал доверие и уважение коллег по парламентской работе", - говорится в телеграмме, которую Валентина Матвиенко направила губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.
Ее текст распространила пресс-служба Совфеда.
Матвиенко также подчеркнула, что Лебедев стремился приносить максимальную пользу Родине, а его "исключительная компетентность и высокий профессионализм помогали решать важные задачи по рациональному использованию природных ресурсов, продовольственной безопасности и экологии".