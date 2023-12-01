Путин рассказал о продолжительности жизни в России по итогам 2023 года

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в стране наблюдается стабильная тенденция к снижению показателей смертности. По ее словам, сейчас они соответствуют доковидным значениям 2019 года. Она обратила внимание, что за девять месяцев показатели смертности уменьшились до 11,9 промилле (расчет количества смертей на 1 тысячу человек населения в год). Голикова связала подобную тенденцию с первичным звеном здравоохранения, а также с тем, как эта область развивается и какие возможности предоставляет.