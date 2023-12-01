Захарова рассказала, от чего зависит снижение напряженности в Корее

Для снижения напряженности на Корейском полуострове Вашингтон должен прекратить военную активность и пойти на взаимоуважительный диалог. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Ранее Министерство обороны КНДР заявило, что больше не считается с межкорейским соглашением от 19 сентября 2018 года и немедленно восстанавливает все приостановленные военные меры. Северная Корея намерена разместить на границе более мощные вооруженные силы и допускает возможность военных столкновений в море, воздухе и на земле.

Пхеньян сделал это заявление на фоне решения Южной Кореи приостановить действие некоторых положений военного соглашения, которые касались ограничений на полеты разведывательной авиации в пограничных районах. Власти пошли на такую меру из-за запуска КНДР разведывательного спутника.