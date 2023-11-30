Захарова ответила на претензии Бербок к Лаврову

Ранее Бербок отметила, что Сергей Лавров появляется в зале заседаний СМИД ОБСЕ только в тех случаях, когда выступает сам, «а не для того, чтобы слушать других».

Захарова напомнила, что в прошлом году глава МИД ФРГ не выказывала признаков волнения, когда министр вообще не появился в зале, поскольку Варшава не направила России приглашение на заседание.

Дипломат выразила сожаление о том, что Бербок не говорила раньше, что очень желает увидеть Лаврова в зале. В этом случае, сыронизировала она, страны НАТО не препятствовали бы визитам россиян на международные форумы.

Захарова призвала западных коллег сказать Анналене при случае, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн, их можно слушать в любой точке планеты.