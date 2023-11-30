Захарова ответила на претензии Бербок к Лаврову

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила в своем Telegram-канале на претензии министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к российскому коллеге Сергею Лаврову.

Она прокомментировала недовольство немецкого дипломата тем, что «Лавров появляется в зале только тогда, когда говорит сам, а не для того, чтобы слушать других».

«При случае расскажите Анналене, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале», — написала Захарова.

Дипломат также напомнила Бербок, что год назад она не обращала внимание на отсутствие Лаврова в зале, когда польское председательство не направило России приглашение.

«Жаль, она раньше не сказала, что так жаждет любоваться Лавровым в зале. Тогда натовские страны, понимая ее печаль, не препятствовали бы прибытию российской делегации на международные форумы», — с иронией отметила Захарова.

До этого Бербок высказывала мнение, что власти России якобы желают нанести ущерб международным организациям по типу ОБСЕ.

Захарова также заявляла в интервью телеканалу «Россия 24», что министры иностранных дел из стран Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии.