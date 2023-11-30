Умер сенатор от Нижегородской области Лебедев

На 62-м году жизни скончался сенатор от правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он напомнил, что Лебедев занимал в Нижегородской области руководящие должности в «Нижновэнерго» и «Лукойле», был замгубернатором региона, заместителем федерального министра природных ресурсов и руководил Федеральным агентством лесного хозяйства.

«Легенда области. Профессионал. Неравнодушный. Позитивный. Созидатель. Просто от себя лично — очень хороший человек!» — написал Никитин.