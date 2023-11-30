«Запретить не можем»: Драпеко о портрете Пугачевой в Театре эстрады

Запретить вешать портрет Аллы Пугачевой в Московском театре эстрады никто не может, заявила NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. Она отметила, что певица не лишена гражданства РФ.

В Госдуме высказались о портрете Аллы Пугачевой в фойе московского театра
© Сергей Петров/NEWS.ru

Это не ко мне вопрос. Если она нарушала законодательство и лишена гражданства Российской Федерации, а так, это просто осуждение. Мы можем только осудить, запретить не можем, — сказала NEWS.ru Елена Драпеко.

Пресс-секретарь Московского театра эстрады Карина Захарова удивилась резонансу вокруг вновь вывешенного портрета певицы, заявив, что у них «на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно». Об этом сообщает Telegram-канал «Абзац».

В Московском Театре Эстрады объяснили появление портрета Пугачевой в фойе

Художественный руководитель театра Геннадий Хазанов отказался отвечать на вопрос о размещении портрета эмигрировавшей артистки.

В Московском театре эстрады после капитального ремонта вновь вывесили портрет Аллы Пугачевой в молодом возрасте. Артистка много выступала в театре, там прошли концерты ее программы «Женщина, которая поет».