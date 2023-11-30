Захарова назвала участие Лаврова в саммите в Скопье шансом для ОБСЕ
Россия не рассматривает как «дипломатическую победу» приезд главы МИД РФ Сергея Лаврова на Совет министров иностранных дел ОБСЕ, рассказала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».
Журналисты попросили Захарову прокомментировать визит Лаврова в Скопье. В частности, они поинтересовались, считает ли Россия «дипломатической победой» присутствие министра на Совете.
«Это так квалифицировать вообще не имеет никакого смысла. Это тот шанс, который ОБСЕ получила для того, чтобы полностью не свалиться в пике», — подчеркнула дипломат.
Захарова пояснила, что в прошлом году, когда председателем организации была Польша, российская делегация была заблокирована для участия.
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