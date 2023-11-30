В МИД РФ назвали «ерундой» обсуждения стран Запада на заседании ОБСЕ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью телеканалу «Россия 24», что министры иностранных дел из стран Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии.

«Министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров говорил [на заседании ОБСЕ] о сути. Все западники говорили кто о чем, о всякой ерунде, по большому счету, давайте посмотрим правде в глаза», — сказала Захарова.

До этого Лавров заявил на встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, что ОБСЕ подошла к сегодняшнему дню в плачевном состоянии, и дальнейшие перспективы организации неясны. Он отметил, что РФ приложила максимум усилий для формирования общего пространства безопасности в Европе, основанного на сотрудничестве.