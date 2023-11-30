Лавров ответил Киеву на призыв ущемлять русских выдержками из Конституции

На днях председатель верховной Рады [Руслан] Стефанчук на голубом глазу заявил, что никаких русских меньшинств на Украине нет и быть не может. Судя по всему, глава украинского парламента никогда не читал следующий текст: «Гарантируется свободное развитие и защита русского, других языков нацменьшинств. Государство содействует консолидации нации, развитию ее исторического самосознания и традиции культуры, языковой и религиозной самобытности всех нацменьшинств. Не допускается сужение содержания прав и свобод. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, политических или религиозных и иных убеждений. Гарантируется право обучения на родном языке», — обратил внимание Лавров.