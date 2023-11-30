В Чечне отреагировали на признание экстремистским Международного движения ЛГБТ*

Признание Международного движения ЛГБТ экстремистской организацией подтверждает статус России как страны, опирающейся на традиционные ценности. Об этом заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

В четверг, 30 ноября, Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией.

По словам Дудаева, Россия доказала, что Западу не удастся лишить страну религиозной и национальной идентичности. Он также выразил благодарность суду за принятое решение.