Лавров рассказал о беседе с главой МИД Армении

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с коллегой из Армении Араратом Мирзояном подтвердил готовность Москвы энергично содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Отмечается, что министры подтвердили востребованность дальнейших контактов на различных уровнях.

Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку, — говорится в сообщении.

22 ноября азербайджанский президент Ильхам Алиев подтвердил, что больше нет каких-либо препятствий для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией. По его словам, Баку готов к диалогу с Ереваном по нормализации отношений.