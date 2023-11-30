Лавров заявил о всплеске нацизма в Прибалтике и на Украине

По словам министра, ОБСЕ уже несколько лет не может согласовать повестку дня обзорного совещания по человеческому измерению из-за того, что некоторые страны препятствуют включению в нее проблемы неонацизма. Лавров обратил внимание, что «правящий в Киеве неонацистский режим перещеголял даже страны Балтии в своих действиях по законодательному искоренению всего русского».