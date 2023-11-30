Лавров назвал постыдными попытки вне очереди принять в ЕС Украину

"Поразительны по своему цинизму заклинания брюссельских руководителей о том, что Зеленский во всех своих действиях защищает европейские ценности. Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в Евросоюз. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно!" - констатировал глава российской дипломатии.