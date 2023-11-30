Лавров назвал постыдными попытки вне очереди принять в ЕС Украину

Стремления ЕС ускоренным образом предоставить киевскому режиму членство в организации являются постыдными. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

Лавров назвал постыдными попытки вне очереди принять в ЕС Украину
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"Поразительны по своему цинизму заклинания брюссельских руководителей о том, что Зеленский во всех своих действиях защищает европейские ценности. Теперь еще хотят в ускоренном порядке открыть для киевского режима двери в Евросоюз. Как говорится, нацистов принимаем вне очереди. Стыдно!" - констатировал глава российской дипломатии.

Ранее Лавров заявил, что на Украине и в Прибалтике процветает нацизм, но ОБСЕ эту проблему игнорирует.