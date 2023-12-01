«Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ОБСЕ.