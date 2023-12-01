В МИД РФ уличили Блинкена и Борреля в трусости
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ранний отъезд госсекретаря США Энтони Блинкена и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля из македонской столицы вызван страхом перед диалогом, передает РИА Новости.
Напомним, что накануне прошла встреча глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
«Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель тоже уехал. Почему это происходит? Ну они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят», — подчеркнул Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания глав МИД ОБСЕ.
Глава МИД обратил внимание на то, что «они боятся любого честного разговора с фактами на руках».
Встреча СМИД ОБСЕ состоялась в Скопье 30 ноября и 1 декабря.
Двухдневный формат СМИД ОБСЕ предполагает пленарные заседания и другие мероприятия в рамках совета и на его полях.