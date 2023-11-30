Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии

"Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельскинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными", - отметил российский министр. ТАСС