Лавров заявил, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии

Российская сторона с сожалением констатирует, что ОБСЕ находится в плачевном состоянии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. RT на русском
"Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельскинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными", - отметил российский министр. ТАСС
Незадолго до этого Лавров прилетел в столицу Северной Македонии Скопье на встречу со своими коллегами из стран — членов ОБСЕ. Вечерняя Москва