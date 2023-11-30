Совфед планирует пригласить Лаврова на пленарное заседание

Совет Федерации намерен обсудить на пленарном заседании 7 декабря вопрос о приглашении министра иностранных дел Сергея Лаврова для выступления в рамках правительственного часа. Соответствующий вопрос включен в предварительную повестку, размещенную на официальном сайте верхней палаты.