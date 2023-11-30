Казахский депутат послал российского коллегу к психиатру

Депутат Мажилиса (парламент Казахстана. — «Газета.Ru») Марат Башимов послал своего российского коллегу Евгения Федерова к психиатру из-за слов о независимости Казасхтана. Об этом пишет портал orda.kz.

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По словам Башимова, Федоров обладает интеллектом 13-летнего ребенка, и ему лучше высказываться не в Госдуме, а на кушетке у психиатра. Так он прокомментировал слова российского коллеги о приговоре участникам «Народного Совета» Петропавловска, отрицающих независимость Казахстана.

«Во-вторых, (Федоров. — «Газета.Ru») назвал Казахстан «территорией не вполне законного характера». Аргументирует он это тем, что наша страна обрела независимость без соблюдения всех необходимых процедур. Трудно комментировать провокации депутата Госдумы с интеллектом 13-летнего мальчика, но я очень постараюсь», — поделился депутат Мажилиса.

Он также назвал неуместными подобные комментарии со стороны представителя российской законодательной власти, так как они вредят в первую очередь позиции России.