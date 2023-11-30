Захарова рассказала, чему будет посвящено выступление Лаврова на СМИД ОБСЕ

"Тема выступления Сергея Викторовича Лаврова сегодня будет как раз посвящена кризису и ОБСЕ, и в принципе кризису безопасности и сотрудничества в Европе. Причина очевидна. Желание определенной страны - Соединенных Штатов Америки - сделать все для того, чтобы не допустить нормального хода сотрудничества и выстраивания коллективной безопасности на Европейском континенте", - сказала дипломат.