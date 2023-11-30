В Кремле считают, что отказ Болгарии пропустить самолет с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой через свою территорию невозможно объяснить рационально. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна и глупа. Хочется обратиться к болгарскому руководству и попросить их сохранять трезвость в плане принятия решений», — сказал Песков.

Борт с Захаровой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту несколько часов назад приземлился в Скопье, где Лавров примет участие по встрече глав МИД стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).