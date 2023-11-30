Песков: Москва считает Ереван союзником
Россия планирует развивать отношения с Арменией и считает республику дружественной страной, заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 30 ноября, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о подписании Арменией программы сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы с Великобританией.
«Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным», — подчеркнул Песков. Он также назвал Ереван союзником Москвы. «Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — отметил представитель Кремля.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян не принял участие в саммите ОДКБ, который прошел 23 ноября. В Кремле в этой связи выразили сожаление, заметив, что понимают, что у каждого главы государства или правительства могут быть свои мероприятия в рабочем графике и свои обстоятельства. При этом армянская сторона заявила, что возможность выхода из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза не рассматривается.