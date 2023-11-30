Песков: Москва считает Ереван союзником

«Армения — это суверенная страна, которая развивает двусторонние отношения с теми государствами, с которыми считает целесообразным», — подчеркнул Песков. Он также назвал Ереван союзником Москвы. «Мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — отметил представитель Кремля.