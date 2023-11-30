В Кремле прокомментировали судебный процесс по делу о запрете ЛГБТ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли власти за судебным процессом о признании сообщества ЛГБТ в России экстремистским. По его словам, в Кремле не следят за заседанием.

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Тем временем рассмотрение иска о признании движения ЛГБТ экстремистским и запрете его деятельности в России проходит без представителя ответчика. В суде пояснили, что в заседании участвует только представитель Минюста. Также дело маркировано грифом «секретно», поэтому все проходит в закрытом режиме и журналистов пустят только на оглашение решения, отметил источник.

17 ноября министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией и запрете ее в России.