Песков огласил дату проведения прямой линии с Путиным

Президент России Владимир Путин проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию 14 декабря. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В студии будут находиться журналисты российских федеральных и региональных СМИ, а также их иностранные коллеги, которые имеют аккредитацию в России. Прием вопросов от граждан начнется 1 декабря.

Напомним, что прямая линия с Путиным проводилась ежегодно с 2001 года — преимущественно в первой половине июня. В 2020 году от полноценного мероприятия впервые отказались, однако некоторые ее детали вошли в большую пресс-конференцию.