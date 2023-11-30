Германия закрыла генконсульство в Калининграде

Генеральное консульство Германии в Калининграде закрыто с 30 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого представительства в России.

Причины не указываются. По консульским и паспортным вопросам теперь следует обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. По визовым вопросам посетителей теперь будут принимать лишь в визовом отделе посольства Германии в Москве.

Напомним, что в мае Германия объявила о закрытии четырех из пяти консульств России. Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер тогда заявлял, что к работе допущены лишь одно консульство и посольство России в Берлине. По его словам, это стало ответной мерой на действия российских властей.