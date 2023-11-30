Медведев: Киссинджер учитывал реалии, а не только следовал канонам политики США

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер не только следовал канонам политики США, но и учитывал реалии. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя смерть политика на своей странице в соцсети X.

Медведев отметил, что Киссинджер долгие годы преданно служил США и в то же время был прагматиком, беря в расчет реальное положение дел в мире.

«Сейчас не осталось и следа от таких людей, как он, в администрации США и в западном мире», — заявил зампред Совбеза РФ.

Напомним, что Киссинджер скончался 30 ноября в американском штате Коннектикут в возрасте 100 лет. Политик стоял у истоков нормализации отношений США и Китая, а также снятия напряжения в советско-американских отношений.