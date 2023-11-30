Глава МИД Польши отказался от встречи в рамках ОБСЕ из-за участия Лаврова
Глава МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк не будет участвовать во встрече глав внешнеполитических ведомств ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия российского министра Сергея Лаврова.
Он подчеркнул, что Польша критично отнеслась к приглашению Лаврова на встречу.
«В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье», — приводит РИА Новости слова Шинковского вель Сенка.
Ранее стало известно, что Лавров планирует на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье контакты с руководством организации и представителями государств-участников.