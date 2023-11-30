Польша не будет представлена на встрече глав Министерств иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Вечерняя Москва
«В связи с этим принято решение о том, что я отказался от участия в этой встрече в Скопье», — приводит РИА Новости слова Шинковского вель Сенка. RT на русском
О нежелании ехать в Северную Македонию по той же причине 28 ноября заявили главы Министерств иностранных дел стран Балтии. По их словам, участие России во встрече даст ей «еще одну возможность для пропаганды». News.ru