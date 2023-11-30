В МИД РФ назвали события на Ближнем Востоке "стрельбой себе в ногу" со стороны Запада

Происходящее на Ближнем Востоке является проявлением непродуманной тактики, "стрельбы себе в ногу" со стороны стран Запада. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на V Международной конференции "Мировое большинство в новых реалиях: региональное измерение" в НИУ ВШЭ .

"То, что мы видим сейчас на Ближнем Востоке, - это фактически является проявлением непродуманной тактики, стрельбы себе в ногу со стороны западных стран", - сказал он. Такой подход, по словам Руденко, "еще больше отталкивает от них другие государства".