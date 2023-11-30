Названа дата встречи глав правительств стран СНГ

Встреча глав правительств стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ) запланирована на 18 декабря, она пройдет в Москве по инициативе российского премьер-министра Михаила Мишутина. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

При этом 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание высшего совета ЕАЭС на уровне президентов, на следующий день состоится неформальная встреча глав стран СНГ.

В начале этой недели сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует приехать в Санкт-Петербург в конце декабря, где состоятся формальное заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и неформальная традиционная встреча лидеров стран — членов Содружества независимых государств (СНГ).