Косачев: Киссинджер умел выстраивать личные отношения и дружить с оппонентами

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами, написал 30 ноября в своем аккаунте в соцсетях вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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Генри Киссинджер умер в своем доме в Коннектикуте на 101-м году жизни, причины смерти не уточняются. Как отметил Косачев, ушел представитель эпохи, когда Соединенные Штаты руководствовались не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями, когда Вашингтон действовал при помощи дипломатии, а не только санкций.

«Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами», — подчеркнул сенатор.

Парламентарий напомнил, что с именем Киссинджера, в частности, связано установление дипломатических отношение США и КНР, а также переговоры по контролю над вооружениями с СССР и расширение связей Израиля с его арабскими соседями. В его биографии есть и немало темных пятен, как причастность к свержению демократически избранного президента Чили Сальвадора Альенде.

Однако в историю Киссинджер войдет как выдающийся дипломат, умело отстаивавший интересы своей страны и пытавшийся даже в нынешнее время возродить дипломатию и диалог, уверен Косачев. «Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают», — заключил парламентарий.