Лавров прибыл в Скопье на заседание ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии Скопье для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственного корреспондента.

Полет министра из России в Северную Македонию занял более пяти часов. Борту с российской делегацией пришлось следовать через Турцию и Грецию, а не через Болгарию, как предполагалось изначально.

Как пояснили «Интерфаксу» источники в делегации, Болгария разрешила использовать свое воздушное пространство самолету Лаврова, однако потребовала, чтобы на борту не было официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. София мотивировала это введенными ЕС санкциями против директора департамента информации и печати МИД России.