В МИД выразили благодарность ХАМАС за освобождение россиян

В Министерстве иностранных дел России выразили признательность руководству движения ХАМАС за освобождение двух российских граждан, следует из заявления МИД, опубликованного на официальном сайте ведомства. Речь идет о матери и дочери — Ирине Татти и Елене Труфановой.

Москва продолжит добиваться скорейшего освобождения остальных удерживаемых в секторе Газа россиян. соответствии с достигнутой договоренностью, подчеркивается в комментарии.

Освобожденные соотечественницы, получили возможность вернуться домой без увязки с выполнением согласованных между Израилем и ХАМАС условий обмена части находящихся в анклаве заложников из числа женщин и детей на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, указали в МИД.

Как ранее сообщалось, уроженка Ростова-на-Дону, врач, Ирина Татти, которая переехала в Израиль четыре года назад, находилась в секторе Газа в заложниках у ХАМАС вместе с дочерью Еленой Труфановой. Накануне сообщалось о передаче женщин Красному Кресту.