Посольство США прокомментировало инцидент с Уиланом в колонии

Посольство США в Москве обеспокоено инцидентом с нападением на Пола Уилана в исправительной колонии России, представители дипмиссии связались с ним. Об этом «РИА Новости» сообщили в представительстве.

Ранее стало известно, что один из заключенных ударил Уилана по лицу после ссоры на бытовой почве. Пострадавшего доставили в медицинскую часть, где у него выявили ссадину в подглазничной области.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что на Уилана 28 ноября напал другой заключенный в исправительной колонии №17. Посольство США в Москве связывалось с Полом по телефону, и, насколько мы понимаем, он получает медицинскую помощь после этого инцидента», — сказали в дипмиссии.

Также в посольстве призвали «обеспечить безопасность, справедливое отношение и необходимую медпомощь» для всех заключенных в РФ американцев. Кроме того там напомнили о требовании США освободить Уилана, не признающего своей вины.