Россия слезает с технологический иглы Запада и довольно быстро, хотя «так называемые партнеры» считали, что этого никогда не произойдет. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что «так называемые партнеры» России думали, что «подсадили страну на технологическую иглу и она никогда с нее не слезет». Однако, по словам Путина, это оказалось возможно и, в основном, благодаря ученым.

«И не просто возможно, а происходит довольно быстро», — добавил президент на встрече с молодыми учеными.