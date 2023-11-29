Путин прибыл в Сириус на встречу с молодыми учеными
Президент России Владимир Путин прибыл в Сириус, где проходит III Конгресс молодых ученых.
Как сообщает ТАСС, для Путина встречи с участниками конгресса уже стали традицией. Обычно беседа проходит в формате «вопрос – ответ».
Путин осмотрит выставку проекта «Наша Лаба», который представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалах и так далее.
Кроме того, в Сириусе Путин посетит учебно-экспериментальный центр по робототехнике «Прорыв Сириус».