Названо число оставшихся в плену у ХАМАС россиян

В плену у палестинского движения ХАМАС остаются семь граждан России. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, передает «РИА Новости».

По его словам, всего в плену у ХАМАС находилось восемь россиян. При этом ранее один «молодой человек» был освобожден.

«Поэтому сейчас — семь человек», — сказал Бен Цви.

Он отметил, что находится в постоянном контакте с Россией по ситуации с заложниками, в том числе по поводу тех, у кого есть гражданство РФ.