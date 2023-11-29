Названо число оставшихся в плену у ХАМАС россиян
В плену у палестинского движения ХАМАС остаются семь граждан России. Об этом сообщил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви, передает «РИА Новости».
По его словам, всего в плену у ХАМАС находилось восемь россиян. При этом ранее один «молодой человек» был освобожден.
«Поэтому сейчас — семь человек», — сказал Бен Цви.
Он отметил, что находится в постоянном контакте с Россией по ситуации с заложниками, в том числе по поводу тех, у кого есть гражданство РФ.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга. С 24 ноября на территории анклава были прекращены боевые действия в связи с перемирием между Израилем и ХАМАС, целью которого является обмен заложниками.