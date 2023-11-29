Украина обвиняет Россию буквально во всем, поэтому обвинения в отравлении жены главы украинской разведки Кирилла Буданова Марианны можно назвать привычными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ТАСС

"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему даже в своем существовании Украина обвиняет Россию. Это привычное обвинение", — заключил Песков. Газета.ру

На Украине ранее сообщили о отравлении тяжелыми металлами супруги главного разведчика страны – Марианны Будановой. Деловая газета "Взгляд"