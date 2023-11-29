МИД РФ призвал расследовать провокации против христиан в Иерусалиме

Москва крайне встревожена информацией о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима и призывает Израиль решить этот вопрос законным способом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

В МИД России обратили внимание на ситуацию вокруг расположенных в старом городе так называемых армянских садов.

«Они стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из пропоселенческих израильских организаций», —заявила Захарова.

Она отметила, что вопрос строительства гостиничного комплекса на спорном участке уже привел к «столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами».

«Мы крайне встревожены информацией об участившихся провокационных действиях против представителей христианской общины Иерусалима», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Москва призывает власти Израиля принять меры для обеспечения справедливого решения этого вопроса законным способом.

Ранее предстоятель Иерусалимского патриаршества ААЦ, архиепископ Нурхан Манукян подписал соглашение о передаче участка в аренду на 99 лет бизнесмену Дэниэлу Рубинштейну для строительства отеля. Армянская община выступает против сделки и периодически проводит в Иерусалиме акции протеста.

1 ноября 2023 года патриаршество направило письмо в компанию Xana Gardens Ltd об отмене соглашения от 8 июля 2021 года, согласно которому участок передавался Рубинштейну в аренду. С тех пор конфликт между армянской общиной и представителями компании не утихает, отмечает Sputnik Армения.