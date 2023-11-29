МИД РФ призвал расследовать провокации против христиан в Иерусалиме

Москва крайне встревожена информацией о провокациях против представителей христианской общины Иерусалима и призывает Израиль решить этот вопрос законным способом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

МИД РФ призвал расследовать провокации против христиан в Иерусалиме
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В МИД России обратили внимание на ситуацию вокруг расположенных в старом городе так называемых армянских садов.

«Они стали объектом судебного разбирательства между армянским патриархатом Иерусалима и одной из пропоселенческих израильских организаций», —заявила Захарова.

Она отметила, что вопрос строительства гостиничного комплекса на спорном участке уже привел к «столкновениям между местными армянами и иудейскими радикалами».

«Мы крайне встревожены информацией об участившихся провокационных действиях против представителей христианской общины Иерусалима», — подчеркнула официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Москва призывает власти Израиля принять меры для обеспечения справедливого решения этого вопроса законным способом.

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Ранее предстоятель Иерусалимского патриаршества ААЦ, архиепископ Нурхан Манукян подписал соглашение о передаче участка в аренду на 99 лет бизнесмену Дэниэлу Рубинштейну для строительства отеля. Армянская община выступает против сделки и периодически проводит в Иерусалиме акции протеста.

1 ноября 2023 года патриаршество направило письмо в компанию Xana Gardens Ltd об отмене соглашения от 8 июля 2021 года, согласно которому участок передавался Рубинштейну в аренду. С тех пор конфликт между армянской общиной и представителями компании не утихает, отмечает Sputnik Армения.

Ранее семь человек получили ранения в результате теракта на контрольно-пропускном пункте «Минхарот» под Иерусалимом. В правоохранительных органах заявили, что неизвестные прибыли на КПП на подозрительном автомобиле и открыли огонь по израильтянам. Нападавших нейтрализовали силы безопасности.

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