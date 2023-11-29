Захарова: несколько российских журналистов не допустили для участия в СМИД ОБСЕ
Ряд российских журналистов не допустили для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.
Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Несколько российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в Скопье», — рассказала она.
Ранее стало известно, что главы МИД стран Прибалтики бойкотируют встречу ОБСЕ из-за приезда главы МИД России Сергея Лаврова.