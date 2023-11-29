Энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Свободная пресса.
По его словам, американские хозяева Украины уже разместили их «в стеклянном сосуде, постепенно лишая корма», и наблюдают за тем, как они «жалят и пожирают себе подобных». RT на русском.
"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счет крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог", - уверен Медведев. Тасс.