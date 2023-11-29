Энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев . Свободная пресса.

По его словам, американские хозяева Украины уже разместили их «в стеклянном сосуде, постепенно лишая корма», и наблюдают за тем, как они «жалят и пожирают себе подобных». RT на русском.

"А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счет крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он все равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог", - уверен Медведев. Тасс.