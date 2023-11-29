Захарова заявила о попытках помешать России подготовиться к встрече ОБСЕ

Российской стороне «чинились всяческие козни» на этапе подготовке к встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, именно такие ситуации довели Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе до экзистенциального кризиса, с которым она столкнулась в последние годы своей деятельности. News.ru

"Могу сказать, что при подготовке к участию всех стран в Совете министров иностранных дел ОБСЕ российской стороне чинились всяческие козни, и была такая внутренняя интрига среди западных стран, часть из которых уже понимает, что довели ситуацию в ОБСЕ до экзистенциального кризиса этой структуры", - сказала дипломат. Тасс.