Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал призыв украинских властей переименовать города Крыма «популизмом и профанацией». Об этом сообщает РИА Новости.

В правительстве Украины ранее предложили изменить названия городов Крыма для «деколонизации топонимики». Украинские власти призвали переименовать города, используя топонимы тюркского происхождения или крымско-татарские слова.

В Киеве заявили о планах внедрить написание таких топонимов латиницей в СМИ, научных работах и на картах, которые выпускают на Украине.

«Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью», — так прокомментировал эти планы Смирнов.

Он подчеркнул, что ранее крымские татары систематически сталкивались с дискриминацией из-за украинской национальной политики — им отказывали в праве на реабилитацию, в восстановлении исторической справедливости, ущемляли их права на сохранение и развитие культуры, языка и духовности.