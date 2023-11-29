Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия на полуострове

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.

Крымские татары высмеяли планы Зеленского изменить названия в Крыму
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По его словам, любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью, передает РИА «Новости».

Смирнов добавил, что за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.

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Он подчеркнул, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности и только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически.

Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой «деколонизации», вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.