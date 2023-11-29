Рябков заявил, что США не готовы повлиять на Украину по вопросу перемирия с РФ в 2024 году

Соединенные Штаты в 2024 году не станут влиять на Украину по вопросу возможных договоренностей с Россией о перемирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Известия".

Рябков заявил, что США не готовы повлиять на Украину по вопросу перемирия с РФ в 2024 году
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"Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, могут ли США принудить Украину к перемирию в 2024 году. По его словам, если у американских коллег есть какие-то идеи на этот счет, они могут их изложить в любой форме.

"Мы их выслушаем, - сказал замминистра. - Но они должны обращаться не к нам, а к Киеву. С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина".

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Рябков добавил, что не ожидает перемирия, но надеется на то, что цели СВО будут достигнуты.