Россия никогда не ставила перед собой цели завоевывать Украину, но Владимир Зеленский и Запад втянули две страны в войну, рассказал журналистам глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, на переговорах Москва выдвинула ряд ключевых требований.

«Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого было безусловным требованием с нашей стороны признание российского суверенитета над Крымом», — отметил политик.

Мединский пояснил, что РФ также добивалась признания независимости республик Донбасса. Россия, подчеркнул он, исходила из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса.

«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — уточнил глава переговорной группы.

По его оценке, подписание мирного договора украинской стороной позволило бы спасти жизни сотен тысяч солдат.

«Я глубоко убеждён, что, подпиши Киев мирный договор на взаимоприемлемых условиях, он тем самым спас бы жизнь сотен тысяч своих солдат. Но Зеленский выбрал [военный конфликт]», — выразил уверенность Мединский.

Глава переговорной группы сообщил, что в апреле 2022 года в Киев помимо тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона прилетели также главы Госдепа и Пентагона, а также другие «советники», которые не рекомендовали подписывать мирный договор.

На вопрос журналистов о том, на каких условиях возможно заключение мира с Украиной, Мединский ответил: «при полном выполнении задач и целей СВО».

Глава делегации напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

«Моё личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее», — заметил Мединский.